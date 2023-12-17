سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار استقراره خلال منتصل تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وسجلت العملة الخضراء فى البنك المركزى نحو 30.82 جنيهً للشراء، و نحو 30.95 جنيهً للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، وجاء سعره على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار اليوم استقراره فى بنوك، مصر، القاهرة، الأهلي، وسجلت الآتي.

الدولار

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

30.85 جنيه

30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

30.75 جنيه

30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

30.75 جنيه

30.85 جنيه

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على استقراره فى بنوك، التجارى الدولي، الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولي

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى البنوك

وعلى مستوى البنوك الأخرى، استقر سعر الدولار دون أى تحرك جديد فى أسعار البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم فى بنك بلوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك البركة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبوظبى الإسلامي

30.9 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك التنمية الصناعية

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع