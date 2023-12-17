الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار استقراره خلال منتصل تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وسجلت العملة الخضراء فى البنك المركزى نحو 30.82 جنيهً للشراء، و نحو 30.95 جنيهً للبيع.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، وجاء سعره على النحو الآتي:

txt

صدمة داخل صفوف المقاولون العرب

txt

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الطلابي العلمي الثالث في التمريض المستدام

سجل سعر الدولار اليوم استقراره فى بنوك، مصر، القاهرة، الأهلي، وسجلت الآتي.

الدولار

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

30.85 جنيه

30.95 جنيه

 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

30.75 جنيه

30.85 جنيه

 

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

30.75 جنيه

30.85 جنيه

 

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على استقراره فى بنوك، التجارى الدولي، الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان.

 

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولي

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى البنوك

وعلى مستوى البنوك الأخرى، استقر سعر الدولار دون أى تحرك جديد فى أسعار البيع والشراء.

 

سعر الدولار اليوم فى بنك بلوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى بنك البركة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبوظبى الإسلامي

30.9 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم فى بنك التنمية الصناعية

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

مواد متعلقة

صدمة داخل صفوف المقاولون العرب

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الطلابي العلمي الثالث في التمريض المستدام

صور.. سفارة تشاد بالقاهرة تجري استفتاء دستوري جديد

السفارة الصينية تحتفل بافتتاح خط جديد لـChina Eastern Airlines.. ووصول أولى رحلاتها من شنغهاى للقاهرة
الجريدة الورقية