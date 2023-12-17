وزير الصحة يتفقد سير العمل بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي بإمبابة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي (معهد شلل الأطفال سابقا)، لمتابعة سير العمل داخل المعهد، والوقوف على معدلات إنجاز مشروعات التطوير الجارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام المعهد، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال والكبار داخل المعهد، في 11 تخصصا طبيا، تشمل (جراحة العظام، والمخ والأعصاب، الروماتيزم والروماتيد، طب الأطفال، الأشعة التشخيصية والتداخلية، التخدير والرعاية المركزة الجراحية، الأمراض العصبية والطب النفسي، العلاج الطبيعي، الصيدلة الإكلينيكية، طب الأسنان، التحاليل الطبية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد معمل «تحليل الحركة» والمزود بأحدث كاميرات وأنظمة تحليل الحركة، حيث اطلع الوزير على آليات العمل بالمعمل، مشيرًا إلى أن الوزير استمع من القائمين على المعمل لاحتياجاتهم، لتزويد المعهد بآخر إصدارات الأنظمة الإلكترونية، للعمل على تنفيذها بما يضمن تقديم خدمات مميزة للمرضى وفقًا لأحدث النظم.

وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الوزير وجه بتطوير مبنى العيادات الخارجية من دهانات وتحسين أنظمة الإضاءة، وكذلك تجديد الفرش غير الطبي، فضلاً عن دراسة وضع قائمة بكل احتياجات العيادات من أجهزة طبية للعمل على توفيرها.

ولفت «مصطفى» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع أهالي الأطفال المرضى، للوقوف على آرائهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى تطور حالتهم الصحية بناءً على تلك الخدمات، كما حرص الوزير على متابعة الأطفال في جلسات العلاج الطبيعي، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدًا أن المعهد يعد وجهة مميزة للأطفال ومرضى الجهاز الحركي العصبي بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة رشا عاطف مدير المعهد، أن الوزير تفقد مشروع التوسعات في المبنى المجاور للمبنى الرئيسي، والمقام على مساحة 4500 متر مربع، والذي سيضم 204 أسرة، و73 عيادة خارجية، و4 غرف عمليات كبرى، و4 غرف عمليات صغرى، و3 أقسام رعايات مركزة، وغرفة إفاقة، و2 غرفة عزل، و2 غرفة موجات صوتية، وغرفة رنين مغناطيسي، وغرفة أشعة مقطعية، وغرفة أشعة سينية، و6 معامل، و10 غرف كشف، فضلاً عن غرف التمارين الرياضية، وسكن الأطباء.