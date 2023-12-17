انعقاد 20 درسًا منهجيًّا لواعظات الأوقاف بمختلف المحافظات

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، 20 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الدروس إقبال كبير من السيدات، في عدد من مساجد الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي.

أماكن إقامة الدروس المنهجية بالمساجد

جانب من الدروس المنهجية لواعظات الأوقاف

فمن مسجد الباز بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة أماني علي مرشدي في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الجامع الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة حنان الحسيني.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة السيد أحمد.

ومن مسجد سيدي عون أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان صابر.

ومن مسجد علي بن أبي طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة بهيرة خير الله.

ومن مسجد الرياض، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏سميحة جودة. في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الأميرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نسرين شطا.

ومن مسجد موسى بن نصير أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان ياسين.

ومن مسجد الأنوار المحمدية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء محمد محمد أبو رضوان.

ومن مسجد البحري بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري.

ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهى المتولي مصطفى.

ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان أحمد شعبان

ومن مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة وفاء عبد السلام.

جانب من الدروس المنهجية لواعظات الأوقاف



ومن مسجد الهدى بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ناهد حسن عمران في مادة الفقه.

ومن مسجد الخلفاء الراشدين بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة الإبياري.

ومن مسجد خلاف بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة هناء محمد العربي عبد العال.

ومن مسجد التوفيق بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ميادة أحمد.

ومن مسجد قباء أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة‏ مرفت محمد رمضان.

ومن مسجد الكبير بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏لبنى عبد العزيز القاضي.

ومن مسجد شريف أقيم الدرس المنهجي للواعظة منال المسلاوي.