الأوقاف تطلق دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات دورة تنمية مهارات معلمي التربية الدينية بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

وفي كلمته في افتتاح الدورة أكد الدكتور أشرف فهمي أن هذه الدورات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر ومكانة العلم وأن هذه الدورات تعد مسلكًا علميًا عملًا بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)، كما أشار إلى أن المعلمين والمعلمات هم القدوة الأولى التي يراها أبناؤنا خارج البيت، وهم مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا.

جانب من دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية

تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف

وأكد أن قضية بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحسن التنشئة القويمة على الفهم الصحيح للدين، وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة؛ لأن تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف، ومن هنا تأتي أهمية الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية مستمرة ومتواصلة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود فؤاد أن برنامج تنمية مهارات معلمي التربية الدينية يوضح الجهد الكبير المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يعكس التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد، وأن أهم ما تقوم به الدولة المصرية هو بناء الإنسان المصري ونشر الوعي.

وأوضح أن هذه الدورات لها أهداف عديدة ومثمرة حيث تخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد التطرف والتشدد، فلا مناص من حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية، وقد قامت وزارة الأوقاف بجهد واضح وظاهر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وأن القواسم الإنسانية المشتركة هي الأساس والمنطلق الذي ننطلق من خلاله.