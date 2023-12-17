الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال بى انفستمنتس القابضة

وافقت الرقابة المالية على قيام شركة بى انفستمنتس القابضة بالسير في إجراءات نشر تقرير الإفصاح بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة راس المال المصدر من 800.122.080 جنية الى وبحد اقصى 1.174.418.190 جنية وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.223 جنية (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنية للسهم مضافا اليها علاوة اصدار قدره 20.223 للسهم الواحد ) من خلال مبادلة اسهم الزيادة بواقع عدد واحد سهم من اسهم راسمال شركة بى انفستمنتسس القابضة مقابل 56.76 سهم من اسهم راسمال شركة اوراسكوم المالية القابض