شفاء تحصل على تمويل بقيمة 5.25 مليون دولار للتوسع في السعودية

أعلنت منصة شفاء المتخصصة في توفير الأدوية للمرضى عبر الإنترنت في مصر والسعودية عن حصولها على تمويل استراتيجي بقيمة 5.25 مليون دولار أمريكي من مستثمرين جُدد وحاليينن حيث شارك في قيادة الجولة التمويلية شركة Newtown Partners (جنوب أفريقيا) وGlobal Brains (اليابان) مع GMS Capital Partners (الولايات المتحدة)، وشركة Verod-Kepple Africa Ventures (نيجيريا)، بالإضافة إلى شركة M3 (اليابان).

يأتي هذا الاستثمار بعد إطلاق منصة "شفاء" بنجاح في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة في الوقت الحالي في 8 مدن سعودية، سمينح هذا التمويل الاستراتيجي منصة شفاء فرصة كبيرة لتوسيع نطاق جميع النماذج المصممة لرقمنة سلسلة التوريد، وتمكين أصحاب المصلحة في الصناعة، وهو ما ينعكس حتمًا على تجربة المستخدمين وتوفير فرص أفضل لتقديم العلاج، كما تظل المهمة الرئيسة لمنصة شفاء هي قيادة التحول الرقمي الآمن لقطاع الصيدليات وطلب الأدوية من خلال التركيز على خدمة ودعم المرضى من خلال منظومة متكاملة.

قال ليو كلاسن، الشريك الإداري في شركة Newtown Partners: "يأتي حرصنا على مواصلة الاستثمار في شركة شفاء من خلال صندوق Innovation Venture Fund التابع لشركة DP World، لقناعتنا الراسخة بأن الدكتورة دعاء عارف ورشا راضي من أهم رواد الأعمال القادرين على التميز في تحسين فرص الوصول إلى أفضل سبل الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، من خلال رقمنة تطبيقات الرعاية الصحية".

وعبر هيروتو سوريتا مدير المجموعة الاستثمارية لشركة Global Brain عن سعادته باتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة في شركة شفاء، مؤكداً أن المجموعة تمتلك الاستعداد الكامل لتقديم الدعم لفريق الشركة بشكل مستمر لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية التي تقدمها".

وأشار يزن حدادين، الرئيس التنفيذي لشركة GMS Capital Partners LLC إلى أن شركة شفاء قامت بخطوات كبيرة لتحسين إمكانية وصول الرعاية الصحية إلى جميع المرضى في مصر، ونحن متحمسين للغاية تجاه دخولهم إلى السوق السعودية.

وأعربت دعاء عارف، الرئيس التنفيذي لشركة شفاء، عن سعادتها بالحصول على التمويل الجديد عبر مجموعة من الشركاء الحاليين والجدد، مشيرة على أن هذا التمويل سيدعم مهمة "شفاء" في قيادة التحول الرقمي الآمن للرعاية الصحية من خلال نهج شامل يركز على توفير الأدوية للمرضى.

وأوضحت أن الشركة تركز في الفترة الحالية على تلبية احتياجات السوق من الأدوية في ظل التحديات المستمرة، وهو ما أدى إلى تطوير خدمات وميزات جديدة تتوافق مع رسالتها ورؤيتها، مؤكدة أن شفاء تحرص على قياس تأثيرها على المجتمع أثناء نموها، وأنها جميع العاملين في الشركة يشعرون بالفخر الشديد عندما يشاركهم مستثمروها إيمانه برؤية ورسالة الشركة.