وزير الإنتاج الحربى ومحافظ جنوب سيناء يناقشان أوجه تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووفد مرافق، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسيد محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق وحرص السيد الوزير على تهنئة السيد المحافظ بحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية وذلك خلال الشهر الماضي، موضحاً أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى وجود تعاون مثمر سابق وحالي بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء والتنسيق بشأنها ومنها التعاون المشترك في ضوء قرار مجلس الوزراء - الصادر خلال الاجتماع رقم (265) - بالموافقة على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوريد عدد (5) أتوبيسات تعمل بالكهرباء وكذا عدد (2) شاحن من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وذلك في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن شركات الإنتاج الحربي حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك في التوقيتات المحددة، كما أكد على أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يساهم في تحقيق الاستفادة المثلى للموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي، موضحاً أنه من أبرز موضوعات التعاون السابقة بين الجانبين مشاركة الإنتاج الحربي بعدد (110) أتوبيس كهربائي بقمة تغير المناخ “COP27” التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ بنوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر، إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بها ولذا فمحافظة جنوب سيناء مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "فودة" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها، موضحاً أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها، وأشار السيد محافظ جنوب سيناء إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة السريعة مع متطلبات التغيرات المناخية، مضيفاً أنه من أهم نتائج وانعكاسات إستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العام الماضي “COP-27” إعلان الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ذكية وإعلان فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود والقدرة على مقاومة الكوارث والتغييرات المناخية على مستوى قارة أفريقيا.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس/ وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) والدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والدكتور مهندس/ طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والمهندس/ ماجد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والمهندس/ عمرو أبو السعدات المشرف على المشروعات الحربية والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.



