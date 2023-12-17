الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنيء ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى اللاعبة ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات داخل المضمار ببولندا في سباق الملاحقة .

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وأعربت الدكتورة مايا  عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المشرف للبطولة ابتسام زايد التي رفعت اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة انه يعد انتصارا جديدا لفتيات مصر.

 جدير بالذكر أن ابتسام  زايد تشارك في البطولة في إطار الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة بمشاركة، مصر، فرنسا، أوكرانيا، سلوفاكيا، تركمستان، بالإضافة إلى بولندا البلد المستضيف.

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