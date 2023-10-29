محافظ الدقهلية يشهد احتفالية المجلس القومى للمرأة بنصر أكتوبر

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومدارس الدلتا الحديثة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من اكتوبر من كل عام ذكري الفخر والعزة والكرامة والتي أقيمت بالقاعه الكبري بديوان المحافظه .

جاء ذلك بحضور اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة ايسيز محمود مدير مركز التدريب بالمركز القومي للمرأة بالقاهرة، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حسن قمح مدير عام مدارس الدلتا الرسمية الحديثة، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وعلي هامش الاحتفالية شهد " المحافظ " إطلاق مبادرة " دوّى " تحت شعار " بحكايتك تبدأ حكايتهم "وهى مبادرة وطنية لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة فخامة الرئيس بالتعاون مع اليونيسف وعدد من الوزارات والمجالس القومية المعنية ،

هدفها إيجاد مجتمع داعم للفتيات ويساهم فى تحقيق طموحاتهن وأحلامهن، مجتمع يؤمن بالمساواة بين الإناث والذكور، لذلك كان استهداف الجنسين أمرا مهما لنجاح المبادرة، لأن الذكور لهم دور كبير لدعم الفتيات والمحافظة على حقوقهن داخل الأسرة وخارجها، ولأن وزارة التربية والتعليم من شركاء المبادرة ولها دور ملموس فى المدارس فى جميع المحافظات.

وقال مختار، بإسم شعب الدقهلية ابعث رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات والاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان.

وأشار مختار، إلى أن مصر بلد قوية أقوى من أي عدو غاشم ونتائج حرب اكتوبر المجيده كانت خير شاهد علي ذلك ، وسل كتب التاريخ عن مصر وعن ما حدث لكل من حاول النيل من أمنها واستقرارها ، مشيراً إلي أن مصر بلد الأمن والأمان في سيناء سالت دماء أبنائها الشريفه من أجل الحفاظ على ترابها.

وأكد المحافظ، أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه والذي أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره .

وقال مختار، بفضل تضحيات وانتصارات ابطال حرب اكتوبر ما كنا اليوم لنعيش بعزه وكرامه وما أصبحت مصر حره أبيه وما عادت الينا سيناء مره اخري وما عادت لمصر كرمتها، لافتًا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم .

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولمجلس إدارة مدارس الدلتا وعلي رأسها الدكتور محمد ربيع نصر علي تنظيم هذه الاحتفالية التي أعادت لنا جميع ذكريات النصر العظيم الذي سيظل محفورا في سجل التاريخ بحروف من نور .

والجدير بالذكر أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنيه حيث بدأ بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وفقرات شعرية وغنائية بعنوان والقاء محاضرة عن أهمية سيناء تحت عنوان " لماذا سيناء " للدكتورة نهاد كمال ممثل المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، كما تم القاء محاضرة تفصيلية أهمية سيناء أمنيا وعسكرياً لمصر وابراز المعارك التي وقعت خلال حرب أكتوبر للواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، وفي نهاية الحفل قام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة الي اللواء نصر سالم تقديرا لدوره في حرب أكتوبر .