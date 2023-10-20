المجلس القومي للمرأة بالفيوم يشارك في مظاهرات التنديد بالعدوان الإسرائيلى

شارك المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، في المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث احتشد الآلاف من أبناء الفيوم بميدان السواقي بمدينة الفيوم ، للتعبير عن غضبهم مما يحدث من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وانضمت للمظاهرة ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومقررات المجلس المناوبين وجميع أعضائه، والرائدات وعدد كبير من سيدات وفتيات المحافظة.

وكان المجلس القومي للمرأة قد أصدر بيان يعلن تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والعربي

والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.. وذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله"، على حد وصف البيان.

وجاء في البيان أيضا "يؤكد المجلس إدانته البالغة لهذا الاعتداء الغاشم والوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن تلك الاعتداءات تخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وأن هذه الاعتداءات تعد جرائم حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق".

دعم القضية الفلسطينية

ويؤكد المجلس دعمه واحترامه وتقديره لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، حيث تخوض نضالًا شرسا ضد الاحتلال الغاشم.. وتودع في كل يوم الشهداء من بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها وتزداد قوة وصمودًا وتحديًا

ويشيد المجلس بجميع قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد رئيس الجمهورية ، والتي أكدت على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وقالت ليلى طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم ،إن المرأة المصرية دائما ماتقدم نموذجا عظيماً في الصمود ودعم الوطن والحفاظ على استقراره، مشيرا أن المرأة المصرية تساند وبقوة القضية الفلسطينية وصمود المرأة الفلسطينية في وجه العدوان الغاشم والوحشي الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين .

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