الداخلية تنجح في إحباط ترويج 55 كيلو حشيش بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أمن القاهرة من ضبط (سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ،مقيمان بمحافظة دمياط ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة)

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وأضاف السائق المتهم أنه يعمل طرف المتهم الثانى ، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى ، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.