الاحتشام يعكس أناقة مي فاروق في حفل أم كلثوم والجمهور يلقبها بـ"سلطانة النغم"

نشرت المطربة مي فاروق بعض اللقطات من أحدث حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة محتشمة وجذابة.

مي فاروق تخطف القلوب بجمالها على المسرح

وتألقت مي فاروق بفستان زيتي ذا أكمام طويلة، ووشاح يتدلى على أحد الأكتاف، وتميز بقصة محددة الخصر، مُزينة ببعض الطيات؛ لتظهر أكثر رشاقة وتعكس أنوثتها.

ونسقت مي فاروق مع اللوك بمجوهرات ذهبية، فضمت إسورة طويلة وخاتم في أحد اليدين، بالإضافة لأقراط طويلة تتدلى من أذنيها باللون الأخضر؛ ليتماشى مع لون الفستان ويعكس أناقتها.

مي فاروق

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مي فاروق تصفيفة شعر ساحرة، تبرز بها جمال ملامحها، فقامت بربط خصلاتها شكل ذيل الحصان وبصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها على أحد الجانبين بشكل مرتب وجذاب.

ووضعت مي مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببعض الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع الآيلاينر الأسود والرموش الكثيفة؛ لتحصل على عينين واسعتين جذابتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها وفستانها.

وعلقت مي فاروق على منشورها قائلة: "الفقرة الثانية من حفل "أم كلثــوم" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية".

وحازت صورها على إعجاب متابعيها، مشيدين بجمالها ورقيها، فجاءت التعليقات: "ماشاء الله ايه الجمال والرقى ده برنسيس وسلطانه النغم"، و"ماشاءالله الفستان جداً أنيق وراقي"، و"سندريلا من كل الوجوه".