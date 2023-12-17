ما هو مصدر الكواكب المارقة الثنائية؟

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بالفعل خطوات كبيرة في مساعدتنا على كشف أسرار الكون. في وقت سابق من هذا العام، تم اكتشاف مئات الكواكب المارقة في سديم أوريون. وكانت المفاجأة الحقيقية لهذا الاكتشاف هي أن 9% من الكواكب كانت مقترنة في أزواج ثنائية واسعة. لفهم كيفية تشكل هذه الكواكب الثنائية، قام علماء الفلك بمحاكاة سيناريوهات مختلفة لتكوينها.

كما يوحي اسمها، الكواكب المارقة هي متجولة. فهي لا تدور حول نجم، ولا ترتبط بجاذبية أحدها، بل تتجول ببساطة حول الكون. تم اكتشاف الكواكب المارقة الأولى في عام 2000 من قبل فريق المملكة المتحدة لوكاس وروش باستخدام تلسكوب الأشعة تحت الحمراء في المملكة المتحدة (UKIRT). تم اكتشافها في سديم أوريون، ولكن في الآونة الأخيرة، قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي باستكشاف المنطقة أيضًا.

وبالعودة إلى ديسمبر 2021، تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) على متن صاروخ أريان 5 من غيانا الفرنسية. ثم انطلق إلى وجهته، وهي نقطة في المدار الشمسي بالقرب من إحدى نقاط لاغرانج بين الأرض والشمس على بعد 1.5 مليون كيلومتر. ومنذ ذلك الحين، بدأ في استكشاف الكون، وعلى وجه الخصوص، إلقاء نظرة على الكواكب المارقة في سديم أوريون.

أعلن الفريق بقيادة سيمون إف. بورتيجيس زوارت، من هولندا، عن اكتشاف 42 جسمًا ثنائيًا بكتلة المشتري (JuMBOs) في اتجاه العنقود شبه المنحرف في قلب السديم. ومن بين الأجسام تتراوح كتلتها من 0.6 مرة كتلة المشتري إلى 14 مرة وتتراوح الفواصل بينها بين 25 و380 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية الواحدة هي متوسط المسافة بين الأرض والشمس). ولاحظوا أيضًا 540 جسمًا منفردًا ذات كتل متشابهة. تم اكتشاف هذه الأجسام الفردية الأخيرة سابقًا منذ حوالي عشرين عامًا، لكن JuMBO جديدة.

تتشكل النجوم من انهيار السحب الجزيئية العملاقة من خلال عدم استقرار الجاذبية، وأثناء تكوينها، تتشكل الأقراص حول خط الاستواء. تنهار الأقراص في النهاية لتشكل كواكب ذات كتلة أقل. هناك نظريات حالية تشير إلى أن الأجسام ذات كتلة المشتري قد تكون مستقلة عن بعضها البعض، لكن الإجماع هو أنها تُقذف من الأنظمة الكوكبية. يستكشف الفريق كيفية تشكل أنظمة JuMBO.

لفهم ذلك، أجرى الفريق عمليات محاكاة لمجموعات نجمية مشابهة لتلك الموجودة في سديم أوريون. وشمل النموذج الذي نظر فيه الفريق تلك التي تتشكل فيها الكواكب حول النجوم وأظهرت المحاكاة عدد الكواكب الحرة التي يمكن تشكيلها ولكن ليس هناك أزواج كافية لمطابقة الملاحظات. عندما أجرى الفريق عمليات محاكاة لأنظمة الكوكب والقمر التي تدور حول نجم، وجدوا نتيجة أفضل بكثير لمطابقة الملاحظات. يبدو إذن أن الأجسام الضخمة هي أنظمة كوكب-قمر تم إخراجها مما يمكن اعتباره نظامًا شمسيًا تقليديًا.