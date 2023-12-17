إنفوجراف.. المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 45

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 45، وذلك عن الفترة من 9 - 15 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

شارك دكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مؤتمر دبي الدولي لسلامة الأغذية الذي نظمته بلدية دبي وحضره أكثر من 3000 متخصص من الحكومات وصناع الأغذية والأوساط الأكاديمية.

استعرض الهوبي البيئة التنظيمية المصرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بغرض استخدامها في تعبئة المواد الغذائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إعادة التدوير من خلال طرق مختلفة مثل إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.

وذلك خلال مشاركته في جلسة المبادرات لإعادة التدوير المستدامة وإدارة النفايات البلاستيكية من أجل اقتصاد دائري، والتي استهدفت نشر الوعي حول آثار تغير المناخ على سلامة الأغذية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 41 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 1523 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5000 رسالة بنحو 165 ألف طن لعدد 1430 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنفًا من خضراوات وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7 آلاف طن، يليها الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 32 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 482 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 365 ألف طن لعدد 700 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 183 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت رومانيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، روسيا وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 400 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسائل.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتج و11 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 465 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 5 زيارات لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 51 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 45 شكوى، وجارٍ فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 705 منشآت غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 22 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 7 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1610 فرع لعدد 47 سلسلة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد ٦ حملات مشتركة على عدد ٤٤ منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد ٦ محاضر ضد عدد من هذه المنشآت لتدني الاشتراطات الصحية بها .

وتم تسجيل 607 منشآت محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 320 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 125 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، الإسماعيلية والجيزة، كما تم معاينة 3 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظتي الدقهلية والإسكندرية.

هذا وقد تم إدراج عدد 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 253 مخزنًا.

كما أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي لتطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت التخزينية للمواد الغذائية والخاص بقرار 4 لسنة 2022 والمتعلق باشتراطات تراخيص المنشآت التخزينية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحال ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط وبني سويف.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 81 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، جنوب سيناء والسويس، وتم تسجيل 3 فنادق و 1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والقليوبية، وسجلت 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 380 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 1 تظلم خاص بالصادرات الغذائية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 7 مزارع سمكية و1 مورد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجارٍ إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 7 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.