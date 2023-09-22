السمك البلطي.. سم قاتل ويبتر الأطراف رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف التفاصيل

أثار السمك البلطي حالة من الجدل بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لسيدة أمريكية تتحدث عن انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها، الأمر الذي تسبب في انتشار الخوف بين رواد السوشيال ميديا.



أوضحت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حقيقة ما ادعته السيدة الأمريكية حول انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها؛ مؤكدة بأن المشكلة ليست في سمك البلطي، ولكن السبب هو تكون بكتيريا، وبعد ذلك انتقلت عن طريق السمك.



وأضافت شيرين زكي بأن البكتيريا التي انتقلت للسيدة الأمريكية من السمك البلطي تسمى ببكتيريا الضمة، وأن هذه البكتيريا تسبب الوفاة، وقد ينتج عنها تسمم، أو كولر، وينتج عنها الوفاة.

وشددت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن الطريقة الصحيحة لتجنب التسمم هو طهي السمك بطريقة صحية، موضحًا أن السمك ليس مصدر غذائي أمن.

تحذير من تناول السمك البلطي والسوشي غير المطهيين

وحذرت المواطنين من تناول السمك البلطي والسوشي غير المطهيين، لآن ذلك قد يؤدي لبتر الأطراف، حذرت من تناول رأس السمك والأعشاء، معلقة :" في ناس بتشوي السمك الأعشاء، وهناك من يأكل رأس السمكة أو ما برأس السمكة".