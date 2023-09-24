رئيس سلامة الغذاء يوجه الفروع بتكثيف حملاتها التفتيشية على أماكن تداول الغذاء

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 33، وذلك عن الفترة من 16 – 22 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 92 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 13 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 291 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في ورشة عمل خاصة بـ "تحديثات نظام الرقابة والتفتيش على محطات التعبئة"، والتي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث قامت الهيئة باستعراض آلية التفتيش المحدثة التي يتم تطبيقها على محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية.

كما شاركت الهيئة في ورشة عمل "الزراعة الذكية مناخيًا" لبعض المحاصيل المختارة في صعيد مصر في الفترة من 16 – 20 سبتمبر الجاري وذلك بمحافظة المنيا، واستعرضت الهيئة دورها في الرقابة على الحاصلات الزراعية والمورد الأولي ومحطات ومراكز التعبئة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3350 رسالة بواقع 160000 طن، تنوعت مابين 510 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 15000 طن، ثم المانجو بـــ 7500 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.

ومثلت السعودية والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم أمريكا وليبيا من إجمالي 140 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 410 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1527 رسالة بنحو 325900 طن، وتم رفض 11 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح وسكر قصب وزيوت متنوعة من 80 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا والبرازيل وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضاً المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 477 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 262 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 241 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 77 منتج و7 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 809 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1723 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و96 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 153 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 79 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 23 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 130 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في عدد من المحافظات منها أسوان، قنا، سوهاج، بور سعيد، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط.

كما أجرت 7 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية والشرقية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 54 شكوى، وتم غلق 38 شكوى، وجاري فحص 16 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 985 منشأة في عدة محافظات منها الجيزة، الفيم، قنا، الأقصر، كفر الشيخ والاسماعيلية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة خاصة حلوى المولد.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 47 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 18 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1538 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 401 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 123 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، الغربية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر) بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء) بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ.

كما تم تسجيل 17 مخزن جديد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، واستوفت 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 237 مخزنًا.

وتم وضع مخطط المرور والمتابعة والتفتيش وسحب العينات لعدد 98 مخزنًا مخصص للتغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، المنوفية، بني سويف، الاسماعيلية، الشرقية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ومجازر اللحوم، وأصدرت 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 97 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية وجنوب سيناء، واستوفت 4 فنادق لاشتراطات الترخيص ليصل إجمالى عدد الفنادق المستوفاة إلى 44 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية والجيزة، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 403 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و4 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.