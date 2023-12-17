الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية تضرب البلاد.. تعرف عليها

الطقس
الطقس

ظواهر جوية تضرب البلاد.. مع اقتراب دخول فصل الشتاء ينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، حرصًا على صحتهم العامة، وعدم إصابتهم بنزلات البرد.

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار (شاهد)

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد.. شبورة وأمطار

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية يسود  اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية تضرب البلاد

وتتأثر البلاد بظواهر جوية، حيث حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا فقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

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