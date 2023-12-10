حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد.. شبورة وأمطار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، سقوط أمطار على بعض المناطق، ويكون الطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

كما تشهد مصر شبورة مائية، من الساعة 4 لـ 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد

ووفقًا لبيان رسمي، عن حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، تشهد السواحل الشمالية الغربية، أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%.

أما منطقتي شمال الصعيد والصحراء الغربية، تشهد أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 40%.

حالة البحر

ويكون هناك استقرارًا على حالة البحرين، حيث يشهد البحر المتوسط والبحر الأحمر، حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر لـ متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023:

القاهرة الكبرى: العظمى 24، الصغرى 14.

الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 13.

العلمين الجديدة: العظمى 23، الصغرى 14.

مطروح: العظمى 23، الصغرى 12.

سيوة: العظمى 21، الصغرى 10.

أسيوط: العظمى 24، الصغرى 09.

أبو سمبل: العظمى 30، الصغرى 15.

أسوان: العظمى 31، الصغرى 15.