600 جنيه.. موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

يبحث قطاع كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاش والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية أثناء افتتاح أحد المشروعات ببني سويف.

وكان مجلس النواب أعلن موافقته خلال الفترة الماضية على منحة الزيادة الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس السيسي، وفي سياق ذلك يتم صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، يستفيد منها 11 مليون شخص.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة ٣٢ مليار جنيه شهريًا، ويستفيد منها ما يقرب من ١١ مليون صاحب معاش ومستحق.

الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر 2023

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2023، من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني من هنـا.

ادخل اسم المستخدم صحيح المستفيد من المعاش.

ادخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و6 نوفمبر 2023.