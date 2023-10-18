عاجل
حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد العام على أرواح شهداء المستشفى المعمداني بغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى معرفة الموعد المحدد لصرف معاشات نوفمبر، خاصة أن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على منحة الزيادة الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس السيسي.

txt

غدًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

txt

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

المنحة الاستثنائية

ويتم صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، يستفيد منها 11 مليون شخص، حيث من المقرر صرف المعاشات يوم الأربعاء 1 نوفمبر، على مدار 6 أيام.

ماكينات الصرف الآلي

ويمكن للمستحقين المعاشات صرفها، من  البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبنوك التجارية وبنوك القرى، و منافذ شركة فورى، خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، فضلاً عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و 4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و 6 نوفمبر 2023.

مواد متعلقة

معاش "تكافل و كرامة".. خطوات تقديم تظلم للحصول على الدعم

كم تُقدر زيادة معاش الضمان الاجتماعي السعودي للعائل لعام 1445

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم

الجريدة الورقية