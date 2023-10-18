موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى معرفة الموعد المحدد لصرف معاشات نوفمبر، خاصة أن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على منحة الزيادة الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس السيسي.

المنحة الاستثنائية

ويتم صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، يستفيد منها 11 مليون شخص، حيث من المقرر صرف المعاشات يوم الأربعاء 1 نوفمبر، على مدار 6 أيام.

ماكينات الصرف الآلي

ويمكن للمستحقين المعاشات صرفها، من البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبنوك التجارية وبنوك القرى، و منافذ شركة فورى، خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، فضلاً عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و 4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و 6 نوفمبر 2023.