الزراعة توفر اللحوم البلدية بـ220 جنيهًا في منافذها

تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في طرح اللحوم البلدية في منافذها بسعر 220 جنيهًا للكيلو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

المنتجات الغذائية

أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمامًا من الدولة المصرية للمشروعات الزراعية وتزويد المنافذ بالعديد من المنتجات الغذائية المختلفة.

وأضافت الوزارة أنه يتم أيضًا توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في منافذها بالكميات التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، وذلك نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالي فإن الأسعار تكون منخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

تسعى وزارة الزراعة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.