الزراعة توفر الأسمدة لمزارعي جنوب سيناء

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن توفير الأسمدة ازوتيه " سلفات النشادر " المدعمة لمزارعي القمح فى محافظة جنوب سيناء وذلك للعمل على تحقيق المستهدف من محصول القمح كمحصول استراتيجيا هاما للمواطنين ،

وقال المهندس محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون بأنه تم توزيع الكمية الواردة للقطاع الزراعى على جمعيتي ابو صويرة برأس سدر ووادى الطور بطور سيناء وذلك بالتساوى فيما بينهما ،

مشيرا إلى أن عملية التوزيع تخضع لضوابط منها أولوية التوزيع لمزارعي القمح حيث يساهم السماد فى زيادة الكمية المنتجة من الفدان ويحسن من جودة المحصول.

وقد شارك في توزيع الاسمدة كلا من المهندس أحمد عبد الرشيد و أحمد صلاح و وليد حسين والشيخ محمد سالم والمهندس عبد الله دعبس وازهار مصطفى وجارى استكمال توفير كميات أخرى للمزارعين.

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