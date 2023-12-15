الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الزراعة توفر الأسمدة لمزارعي جنوب سيناء

الزراعة توفر الأسمدة
الزراعة توفر الأسمدة لمزارعي جنوب سيناء

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن توفير الأسمدة  ازوتيه " سلفات النشادر " المدعمة  لمزارعي القمح فى محافظة جنوب سيناء وذلك للعمل على تحقيق المستهدف من محصول القمح  كمحصول استراتيجيا هاما للمواطنين ، 

وقال المهندس  محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون بأنه تم توزيع الكمية الواردة للقطاع الزراعى على جمعيتي ابو صويرة برأس سدر ووادى الطور بطور سيناء وذلك بالتساوى فيما بينهما ،

مشيرا  إلى أن عملية التوزيع تخضع لضوابط منها أولوية التوزيع لمزارعي القمح حيث يساهم السماد فى زيادة الكمية المنتجة من الفدان ويحسن من جودة المحصول.

 وقد شارك في توزيع الاسمدة كلا من المهندس  أحمد عبد الرشيد و أحمد صلاح و وليد حسين والشيخ  محمد سالم والمهندس عبد الله دعبس  وازهار مصطفى وجارى استكمال توفير كميات أخرى للمزارعين.

IMG-20231215-WA0126
IMG-20231215-WA0126
IMG-20231215-WA0125
IMG-20231215-WA0125
الجريدة الورقية