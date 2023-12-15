4.9 مليون جرعة.. الزراعة تواجه الحمى القلاعية والوادي المتصدع بحملتها الثالثة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

الزراعة: تحصين 2 مليون و634 ألف و516 رأس ماشية

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و634 ألف و516 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 12 ديسمبر الجاري.

الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون ماشية ضد حمى الوادي المتصدع

وتحصين حوالي 2 مليون و356 ألف و974 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 12 ديسمبر الجاري أيضا.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين



