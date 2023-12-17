حنان أبو الضياء تكتب عن: استخدام الموسيقى للتعبير عن الاضطراب الداخلي في فيلم "Not a Word"

فيلم "ولا كلمة" Not a Word... أحد الافلام الهامة التى أسعدتنى عند مشاهدتها ضمن المسابقة الرسمية لأفلام الجونة فى دورته السادسة..

الفيلم يأخذنا فى حالة من الترقب والشجن بداية من أكتشاف نينا أن ابنها المراهق لارس قد أصيب في حادث في المدرسة، حيث تواجه معضلة هل يمكنها أن تترك وراءها التدريبات مع الأوركسترا الخاصة بها لتكون هناك تمامًا من أجله... لحظة تغيير الحياة؟ القرار الذي اتخذته هو حل وسط ؛ كما هو المعتاد فى حياتها ، ستغادر ميونيخ لمدة خمسة أيام لتأخذ لارس في إجازة إلى الجزيرة الواقعة في غرب فرنسا حيث يقضون عادةً إجازتهم الصيفية ،حيث المكان المليء بالذكريات الجميلة والأهمية بالنسبة إلى لارس.

من خلال تمكنها من تقنيات الصورة المستحوذة على التجارب البصرية، ابتكرت الكاتبة والمخرجة هانا أنتونينا فوجسيك سلاك فيلمًا بطيئًا مدفوعًا بالتشويق والشعور بالهلع والموسيقى الدرامية التي تتحدث عن الملحمة الحزينة للطفولة الضائعة. كان من الممكن أن يكون فيلم "Not a Word مجرد فيلم لا أهمية له عن تجاهل الآباء الأثرياء لأطفالهم أثناء الأزمات. ومع ذلك، لكم إتقان سلاك لأدواتها خلق جوًا واضحًا حيث يقوم الصمت بمعظم المهمة.

ومع ذلك، في فصل الشتاء، لا تعتبر الجزيرة جنة لقضاء العطلات، ولكنها عاصفة ومظلمة وباردة. في المنزل الصغير على الشاطئ، تضطر الأم والابن إلى مواجهة بعضهما البعض. تطارد أفكار الموسيقى نينا، وتقلقها المكالمات الواردة من الاوركسترا. هل تقوم فقط بتخريب حياتها المهنية التي ناضلت بشدة من أجلها ... ومن أجل ماذا؟ لارس يبتعد أكثر كل يوم. يتضاعف سوء الفهم، وتتحول الظنون إلى شبهات: هل كان لارس شاهدًا على جريمة بشعة في المدرسة؟ وهل شارك فيه أصلاً؟ عندما تقطع عاصفة شتوية آخر اتصال بالبر الرئيسي، تنشأ مواجهة خطيرة.

تُظهر مارين إيجيرت، التي تلعب دور الأم، نينا بالتشيك، وابنها لارس، الذي تلعب دوره جوان ليفين نيكولاي، تمثيلًا دقيقًا لدرجة أن ممارسة الحزن الراكدة بشكل محبط لا تفقد سيطرتك أبدًا. يوضح هذا الفيلم بقوة التعقيدات التي يمكن أن تكون موجودة بين الأم وابنها المراهق وكيف يوجد خط رفيع بين الحب والكراهية. الحوار مفجع وواقعي و المحادثات بين الشخصيتين الرئيسيتين أصلية ومكتوبة بشكل جيد لدرجة أنها تجعلك، كمشاهد، تفهم تدريجيًا كيفية عملهما معًا وتشعر في النهاية بأنك جزء من علاقتهما.

وفي الوقت نفسه، تكون الكلمات المنطوقة حقيقية ومأساوية للغاية لدرجة أنك تشعر وكأنك تتعدى على هذه اللحظات التي تحدد العلاقة. وكان أداء الشخصيتين المركزيتين جميلًا للغاية، حيث كان أداء مارين إيجارت موجودًا بالفعل بين عروضي السينمائية المفضلة على الإطلاق. من الصعب تصديق أنهما ليسا أمًا وابنًا لأن العلاقة القوية بينهما تبدو صادقة للغاية.

من خلال اللعب على قصة الموسيقى الأوركسترالية، تستخدم الكاتبة والمخرجة هانا سلاك الصوت والموسيقى بشكل موضوعي للتعبير عن الاضطراب الداخلي الذي تعيشه الشخصيات. تتعارض لقطة التتبع الافتتاحية للطائرة بدون طيار التي يقودها لارس عبر المنزل مع الموسيقى الكلاسيكية التي تعزفها نينا التي ترتدي سماعة الرأس وهي تعزف على البيانو. قد يكون عرضًا مرئيًا وصوتيًا ذكيًا للصراع المنتصر الموجود. في تلك المرحلة، هناك حالات أخرى، أثناء التسلق على الجزيرة حيث تتضخم مقطوعة موسيقية داخل نينا وهي تحاول تحفيز رأسها المتحمس.

يتم التحكم في الكاميرا بشكل كلاسيكي وتتحرك بطريقة مركبة، في حين توفر الإضاءة الطبيعية ولوحة الألوان صورة مصقولة جيدًا. عندما تكشف ومضات الأمل عن نفسها، فإن الغرور الأسلوبي العبقري في "ليست كلمة" هو أن السيمفونية تدور في رأسها و في البداية التزام بالعمل، ولكنها بعد ذلك تشكل علاقتها مع لارس؛ و ولم تعد متناغمة بعد الآن. إن استعارة التصميم الداخلي البسيط والبارد لمنزل برلين لا تترك البطلين حتى عندما يزوران الشاطئ البارد الكئيب.

في حين أن العمل الفني المطرز الغني الذي يربط "ليست كلمة" غامض سرديًا، إلا أنه يمكن أن يكون تحقيقًا مروعًا لإخفاء الحزن ومخاطر الرواقية في إطار الصعوبة العقلية الهائلة. يثير عدم اليقين بعض الشكوك داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمؤامرة التي تقوض معظم الحسابات. والأهم من ذلك أنه يتساءل عن نقطة التسوية في أي علاقة. يبدو أن هذا الحل الوسط ليس كما لو أنه لم يكن إعدادًا مباشرًا بل إعدادًا منقوشًا. توظف سلاك الطبيعة الدورية في أسلوب قصتها للفيلم المنظم. على الرغم من الطبيعة الصلبة للفيلم، إلا أنه يحدد نغمة حماسية فائقة من خلال مقطوعته الموسيقية.

تطبق سيمفونية ماهلر الخامسة سيطرة ساحقة على نغمة الفيلم ، من حين لآخر، ترفع المشاعر إلى ما هو أبعد من ما يتم التحدث به على الشاشة. يتغير بسهولة من مناخ مروع إلى مناخ مليء بالرعب والإحساس المقترب بالقدر. ينعكس هذا الإشراف في هوس نينا بالسيطرة كأم وقائدة، لكنها غير قادرة على القيام بأي من ذلك. تمتلك المعارض إحساسًا معينًا بالإثارة والشوق والبؤس كما كانت متقدمة، وهو ما أكده التصوير السينمائي الباهت عادةً لماثون.

مدى اختلاف ردود الفعل تجاه الأكاذيب عندما تتعرض لها الأم على ابنها أو من الابن على أمها، وأيضًا كيف يمكن أن يتحول الشعور بالشوق إلى القرب بسهولة إلى إحباط والتي يمكن أن تتحول في حد ذاتها إلى كراهية لا يمكن السيطرة عليها وفي غير محلها. ولكن تحت كل ذلك يوجد نوع من الولاء لا يوجد إلا في العلاقة بين الأم والابن.

يتم فيلم"ولا كلمة واحدة" من خلال إثارة جميع الحواس، تصبح تجربة لكامل الجسم، مما يجعل نينا ولارس غير قادرين على الشعور بأنهما منفصلان تمامًا. إنها تحتوي على سرد متناثر للحديث عما هو أبعد من كونها خلاصة لأم تحاول حماية ابنها وتحاول التخفيف من معاناتها. تصور المخرجة أسلوبها بشاعرية، وعلى الرغم من أن صوره التي تم التلاعب بها ليست بعيدة جدًا عن البساطة، إلا أنها غالبًا ما تكون مذهلة. يقدم الفيلم تجربة بصرية مؤلمة للغاية تفك تشابكاتها من خلال سلسلة من التسلسلات المهيبة والحزينة.