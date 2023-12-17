3 مؤشرات ترجح كفة الأهلي أمام فلومنينيسي في مونديال الأندية

تنعقد آمال وطموحات جماهير القلعة الحمراء على المواجهات المصيرية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، والتي تندرج لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان المارد الأحمر قد حسم بطاقة التأهل بعد اجتياز اتحاد جدة السعودي، بثلاثية لهدف، على ملعب الجوهرة المشعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

الأهلي يبحث عن إنجاز غير مسبوق في مونديال الأندية بنسخته الحالية، إذ يرفض الاكتفاء بالميدالية البرونزية التي حصدها 3 مرات من قبل، وتتشارك آمال الأهلي مع 3 نقاط ترجع كفة في المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي في نصف النهائي والتي نستعرضها في السطور التالية.

المعنويات المرتفعة

يعيش الأهلي لحظات مميزة بعد إقصاء اتحاد جدة المدجج بالنجوم، على الرغم من أن الكفة كانت تميل للفريق السعودي لعدة عوامل منها إقامة البطولة على ملعبه ووسط جماهيره وفارق الإمكانيات المادية والفنية وصولا إلى النتائج السابقة في المواجهات المباشرة بين الفريقين، لكن المارد الأحمر لم يلتفت لتلك الاعتبارات وأجبر الجميع على الوقوف احترامًا له بانتصار مستحق رفع معنويات جماهيره قبل لاعبيه بالوصول إلى أبعد نقطة مونديالية.

ضعف المنافس

لا شك أن فلومينينسي أقل حدة من نظرائه الأخرين بأمريكا اللاتينية الذين شاركوا في مونديال الأندية خلال النسخ الماضية، إذ كان تتويجه بكأس الليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز مفاجأة كبيرة وغير متوقعة بالنظر إلى التاريخ وجودة لاعبي الفريقين.

ليس ذلك فحسب ما يقلل فرص فلومينينسي، فالنظر إلى نتائجه في الدوري البرازيلي في النسخة الأخيرة، فنجده يقبع في المركز السابع برصيد 56 نقطة جمعهم من 16 انتصارًا و8 تعادلات و14 خسارة.

وتعد مشاركة فلومينينسي المونديالية هي الأولى في تاريخه ويرجع الفضل في ذلك إلى النجم البرازيلي مارسيلو الذي يخوض رقصته الأخيرة مع هذا الفريق.

الطموح

إقصاء الأهلي لاتحاد جدة صاحب الأرض والجمهور، والمرشح الأول للوصول إلى نهائي مونديال الأندية رفقة مانشستر سيتي، رفع طموح الأهلي للوصول إلى نقطة غير مسبوقة في البطولة، وعدم الاكتفاء بالميدالية البرونزية كما يحدث في النسخ السابقة.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي، مساء الاثنين، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة، ومن المقرر أن يتقابل الفائز في نهائي المونديال مع الفائز من مباراة الطرف الثاني والتي ستجمع مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني.