خبير مالي يتوقع اعادة اختبارمؤشرات البورصة لمستويات مهمة في تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري نشاطا ملموسا، تتخلله عمليات جني أرباح، في ظل الاقتراب من نهاية العام، واتجاه المؤسسات والمستثمرين إلى اغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام.

كما تتوقع "مسعود" أن يعاود مؤشر البورصة الرئيسي اختباره لاستهداف منطقة 25350 نقطة، على أن تكون منطقة 25000 نقطة مستوى مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن تكون منطقة 24450 نقطة مستوى دعم.

رغم حالة التراجع الجزئي التي سيطرت على مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية ترقبا لمسار العملية الانتخابية الرئاسية، إلا أن السوق سرعان ما حول دفته نحو الصعود بدعم القوى الشرائية الكبيرة للمستثمرين، خاصة في ظل العرس الديمقراطي التي شهدته الانتخابات الرئاسية.

اتسم اداء العديد من القطاعات، خاصة قطاع البتروكيماويات بالنشاط الكبير، والتحركات الإيجابية، فيما شهدت بعض الاسهم في عدد من القطاعات تحركات إيجابية أيضا دفعت السوق إلى التماسك والصعود.

كما شهدت قيم التداولات نشاطا ملموسا، رغم تراجع المتوسطات اليومية عن الجلسات السابقة بصورة طفيفة.