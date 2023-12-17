مايا مرسي تكشف دور المبادرات الرئاسية بإنقاذ المرأة من سرطان الثدي (فيديو)

كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، دور الكشف المبكر والمبادرات الرئاسية في إنقاذ السيدات من الإصابة سرطان الثدي.

وقالت خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنها لم تصدق نفسها عندما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة الصحة بضم الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمبادرات الصحية لصحة المرأة.

وأضافت، أن المبادرة وقتها كانت قد وصلت للكشف عن 60 ألف سيدة، أما اليوم حققت الكشف على 38 مليون سيدة، من قبل وزارة الصحة وبالتالي قلت نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدي، من الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة 60% وبالتالي حافظنا على صحة الأم وحضنها من الموت.

وتابعت: “بسبب إنسانية الرئيس وصلنا لهذا العدد ومن وقتها لليوم البرنامج مستمر ويكشف على سيدات مصر كل عام ويعالج بالمجان والسيدات لم يعد لديهن قلق لأن وزارة الصحة تقدم العلاج بالمجان لهن”.

صحة المرأة هي صحة مصر

وأشارت إلى أن مقولة صحة المرأة هي صحة مصر، هي جملة عظيمة لأن الأم لو صحتها جيدة ستكون الأسرة كلها جيدة، كما أن صحة الأم الجيدة قبل الحمل تؤدي لإنجاب طفل سليم.

وذكرت أن القاعدة في القرى والنجوع أن السيدات ينتظرن القوافل الطبية لمتابعة الكشف عليهن.

وعن مبادرة صحة الأجنة، قالت إنه ينطبق على صحة المرأة وكيف تأخذ بالها من صحتها ونظام غذائها حتى تكون صحة الجنين جيدة لحماية أطفالنا من التقزم وأمراض أخرى ممكن أن تصيب الأطفال، مؤكدة أن وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات للمرأة قبل الحمل ووقته وهي خدمات كثيرة.

وتابعت، أننا دائمًا نتحدث عن الصحة والتعليم لأنهما في منتتهى الأهمية والتأمين الصحي الشامل كله سيعود بمنافع على المرأة.