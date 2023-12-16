“المرأة تقود في المحافظات المصرية”.. ورشة عمل في جامعة كفر الشيخ

استهداف تدريب 100 سيدة

علقت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهة الشكر للمرأة المصرية التي زينت الانتخابات الرئاسية 2024 بحضورها، مؤكدة أن المرأة دائما كانت عند حسن ظن القيادة السياسية الدائمة لها دائما، ضربت أروع وأجمل الأمثال في الوعي والإدراك.

برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية”

وأضافت “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “نون القمة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي، مشددة على أن هذا الحضور الكثيف من قبل المرأة عبرت عن وعيها الشديد ووطنيتها وتمسكها بحقها الدستوري بالإدلاء بصوتها.

وثمنت بدورها الواضح في ظهور مصر في أجمل صورة بالعرس الانتخابي، موضحة أن برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية” استهدف تدريب 100 سيدة من أبناء المحافظة، ويُرَشَّحُون من خلال الجامعة والمجلس القومي للمرأة والمحافظة، لرموز السيدات المؤهلين للقيادة، ما يدل على إدارك القيادة السياسية بالمرأة المصرية، وحرصها الدائم بأن تتولى المناصب القيادية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كما يراعي البرنامج قدرات المرأة وتنميتها للقيادة والإدارة.

"قضايا المرأة" تعقد ورشة تدريبية بالوحدات الصحية عن تعزيز الصحة الانجابية

وفي وقت سابق، أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متتالية لبناء قدرات 31 من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.

قدم المادة التدريبية خلال الورشة احمد ابو المجد المحامي والخبير الحقوقي وتناول التدريب عدة موضوعات منها: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والإعلان العالمي لمتاهضة العنف، وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، وسبل الحد من التمييز والعنف القائم علي النوع الاجتماعي من خلال الدستور والقانون وغيرها من الموضوعات التي تم نقاشها مع مجموعات العمل.

تعد هذه الورشة استكمالا للورش التدريبية (الأولي ) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و(كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من اجل بناء قدرات الفريق الطبي.