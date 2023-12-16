الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مايا مرسي: دستور 2014 منح المرأة جميع حقوقها

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،

وثقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، شهادتها حول 10 سنوات من الإنجاز والتحدي، التي والحقوق التي حصلت عليها المرأة خلال تلك المدة.

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وقالت خلال لقائها مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، حتي دباجة الدستور كانت تخاطب وتقول المواطنون والمواطنات.

الدستور يقر حقوق المرأة في 20 مادة

وذكرت أن الدستور قديما لم يكن يري المرأة إلا في إطار الأسرة، وتحو إلى دستور يقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمادة المخصصة للمرأة المادة 11، وكانت تكفل كل الحقوق للمرأة.

وأوضحت أنه لأول مرة ينص الدستور على تكفل الدولة الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، وأن الدولة تكفل وصول المرأة لكل المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أي تمييز، والذي اعتمد عليه في وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة.

 

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