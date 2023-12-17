معلم أمريكي يهدد طفلة بالقتل بسبب رفضها رفعه علم إسرائيل (فيديو)

هدد معلم أمريكي يدعى بينجامين ريس، طفلة في فصله بقطع رأسها، بسبب مطالبتها له بعدم رفع العلم الإسرائيلي، الأمر الذي دعى السلطات في ولاية جورجيا إلى إلقاء القبض عليه.

اتهمت السلطات المعلم الأمريكي بتوجيه "تهديدات إرهابية"، واستخدام أسلوب قاس مع الأطفال، وجرى احتجازه ليومين قبل إطلاق سراحه بكفالة، والتعهد بالابتعاد عن المدرسة وعن الطالبة المتهم بتهديدها، وذلك وفقا لما ذكره المدعي العام لمقاطعة هيوستن.

المعلم يهودي واتهم الطفلة بمعاداة السامية

وقع الحادث في السابع من سبتمبر، وذلك عندما طلبت الطالبة من المعلم اليهودي إزالة العلم الإسرائيلي، الأمر الذي أغضبه، حيث اتهم الطالبة بمعاداة السامية، وهددها علنًا على مسمع من عدة شهود.