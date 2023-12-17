صدمة مونديال الأندية تهدد مستقبل نجوم اتحاد جدة

خلقت صدمة مونديال الأندية حالة من الغضب داخل أروقة نادي اتحاد جدة، سيظهر في القريب على مستقبل فريق، إذ ستعمل إدارة النادي على إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع لامتصاص غضب الجماهير والعودة إلى المنافسة بعد التراجع الواضح في النتائج خلال الفترة الماضية.

الأزمة تفاقمت داخل اتحاد جدة بعد الخسارة القاسية التي تلقاها على ملعبه وأمام جماهيره من الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بالتزامن مع التخبط في الدوري السعودي حيث يبتعد "نمور جدة" عن دائرة المنافسة لتواجده في المركز الخامس بفارق 19 نقطة عن الصدارة.

وتبحث إدارة اتحاد جدة مع الجهاز الفني مصير السداسي الأجنبي المكون من الحارس جروهي ولويز فيليبي ورومارينهو وكورنادو وجوتا وعبد الرزاق حمدالله، مرورًا عطفًا على عدد من اللاعبين المحليين من أجل إبرام صفقات قوية لاستعادة التوازن والمنافسة على البطولات المخلتفة، وذكرت صحيفة عكاظ أن اتحاد جدة سيشهد غربلة كبيرة على صعيد فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الغربلة ستمتد إلى الصعيدين الإداري والفني واستقدام كفاءات محلية وأجنبية تصنع الفارق.

ويعاني اتحاد جدة على صعيد الدوري السعودي حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات فقط مقابل 4 هزائم وتعادل في مثلهم، ما ينذر بعدم قدرته في الحفاظ على اللقب المحلي.

ويستأنف اتحاد جدة منافسات الدوري السعودي، يوم السبت المقبل، بمواجهة الرائد في الجولة السابعة عشرة من المسابقة، وكان “العميد” قد خسر الجولة الماضية أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف.