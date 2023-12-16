أسعار ومواصفات السيارة ألفاروميو تونالي الجديدة بعد طرحها في مصر لأول مرة

طرحت مجموعة عز العرب، وكيل علامة ألفا روميو في مصر، السيارة ألفا روميو "تونالي" الجديدة كليا New Alfa Romeo Tonale SUV متعددة الاستخدامات لأول مرة في السوق المصري.

أسعار ألفاروميو تونالي

وتقدم السيارة بفئتين من التجهيزات هما TI و Veloce، حيث تأتي الأولى TI بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه، أما الثانية Veloce فتقدم بسعر 2 مليون و600 ألف جنيه.

طراز جديد

تعد السيارة الجديدة ألفا روميو"تونالي" الجديدة كليا New Alfa Romeo Tonale SUV طرازاً جديداً كلياً يدخل السوق المصري. تتميز سيارة الدفع الرباعي المدمجة بالتصميم الإيطالي الشهير مما يجعلها خيارا مرغوبا في فئتها.

وقد زودت ألفا روميو تونالي Alfa Romeo Tonale SUV بمحرك قوي سعة2000 سي سي بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9سرعات، كما تتمتع بنظام أمان متميز يشمل كشف النقاط العمياء مع كشف العوائق العرضية ، وكاميرا 360 درجة،و رادارات وقوف السيارات 360 درجة، ومساعدات الصيانة، والتحكم في السرعة، والكبح الذاتي للطوارئ، والكشف عن حالة إرهاق السائق. كما تأتي بـ 6 ألوان مختلفة هي الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر والرمادي.

4 باقات من الإمكانات

تتمتع "تونالي" بالعديد من المميزات والتقنيات، حيث توفر أربعة باقات متنوعة من الإمكانات التي تعزز شعور قائد السيارة بالتميز والرفاهية على الطريق، وباقة من التجهيزات الداخلية المتميزة التي تتضمن تنجيد جلدي ومقاعد أمامية كهربائية بـ 8 أوضاع مع ذاكرة لـ 3 أوضاع ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، وباقة الشتاء التي تضم خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، وخاصية تدفئة عجلة القيادة، وخاصية تدفئة الزجاج الأمامي وباقة التجهيزات الرياضية التي تحتوي على مجاذيف عجلة القيادة من الألومنيوم وملاقط فرامل BREMBO مطلية باللون الأحمر.

جاء تقديم السيارة الجديدة ألفاروميو تونالي خلال مؤتمر صحفي نظمته مجموعة عز العرب وكيل علامة ألفاروميو اليوم.

كان سوق السيارات في مصر قد استقبل خلال الفترة الماضية العديد من الطرازات الجديدة التي يتم تقديمها لأول مرة وذلك رغم حالة الارتباك التي تتصدر المشهد في قطاع السيارات، ما اعتبره البعض بمثابة انفراجة للأزمة الحالية.