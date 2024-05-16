انطلاق حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على الحضور كل من : "الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للدورة الثانية، والنجوم كريمة منصور، ومحمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وعايدة فهمي، ونورهان، ومحمد يوسف أوزو، ولفيف من المسرحين العرب والأجانب والمصريين.

وقدمت حفل الفنانة والإعلامية سالي سعيد، بفقرة موسيقية تحتوي على العديد من الأغاني متنوعة، وقالت الكاتبة والمخرجة عبير علي مدير المهرجان حديثها، : “حرصنا ما بوسعنا لتكون تلك الدورة مختلفة ومتنوعة، فنحن اختارنا هذا العام ”مبدعات تحت القصف"، ولدينا في المحور باحثات من المهجر وألمانيا وسوريا ومصر، وأيضًا محور الشهادات لصانعات المسرح في الوطن العربي تحت عنوان “كيف نفذنا من الحائط الشفاف” ومن المقرر أن يشارك فيه باحثات من الدول العربية والمصرية".

معلومات عن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة



تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار.

بالإضافة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.