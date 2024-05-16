ظهر عاري وبعيون مكحلة..الفنان السوري أويس مخللاتي بمرمى الانتقادات

سخر الفنان السوري أويس مخللاتي من دوره فى مسلسل “الهيبة” الذي قدمه فى العمل بدور صخر الذي حقق خلاله نجاحًا كبيرًا.

وذلك خلال فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما أثار انتقادات وسخرية واسعة من الجمهور.

الفنان السوري أويس مخللاتي

حيث ظهر الفنان السوري أويس مخللاتي فى الفيديو عاري الصدر، بعيون مكحلة وحاجبين مرسومين، وقد أطلق لحيته بشكل كثيف، وعقف شاربيه الطويلين بعد أن صبغهما باللون الأشقر المائل إلى النحاسي.

كما ارتدي مجموعة من القلائد السوداء، والأقراط الذهبية، مع خاتم كبير يزيّن يده اليسرى، وأثار غضب جمهوره بشكل كبير.

الفنان السوري أويس مخللاتي

وكان حقق الفنان السوري أويس مخللاتي شهرة واسعة في مسلسل "الهيبة"، بطولة النجم تيم حسن، المناقض للشكل الجديد الذي ظهر عليه في الفيديو، واعتقد البعض أنه يستعد لتمثيل دور في مسلسل جديد.

وأطلق عليه رواد تويتر قائلين: "فرعون الجزء الثاني".

الفنان السوري أويس مخللاتي

وقرر البعض اتهام الفنان السوري أويس مخللاتي بالشذوذ، نظرًا لوضعه الكحل في عينيه.

وأضاف آخر: "مدام الحرية الشخصية موجودة ومفهومة بشكل خاطىء 100%، بعد عشر سنوات مراح نشوف رجال حقيقيين بهلعالم".