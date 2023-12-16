بعثة الزمالك تستعد للسفر إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

تغادر القاهرة في الثالثة عصر غداً الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح الغد على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.