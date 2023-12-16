شعبة الخضراوات تكشف سبب أزمة البصل وموعد حلها (فيديو)

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، سبب أزمة البصل وغلاء عدد من المحاصيل، مؤكدًا مصر تتميز بمنتجات زراعية يتهافت عليها العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن السوق لم يتأثر ببشائر الموسم الجديد من البصل، مؤكدًا أن “البصل المقور” سعره 17 جنيه، ولا يوجد أي تاجر يخسر.

وأشار إلى أنه يوجد كميات كبيرة جدًا مزروعة من البصل، والأمر سيعود لوضعه الطبيعي، ولكن هذا سيأخذ وقتًا.

وأوضح أن الفلاح الذي يخسر بسبب منتج معين يتوقف عن زراعته، وهذا سبب الأزمة الحقيقية في عدد من المحاصيل، مؤكدًا أهمية تعميم الزراعات التعاقدية على المنتجات القابلة للحفظ والتخزين، مثل الثوم والبصل وغيرهما.

موعد انخفاض سعر البصل

فيما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة ارتفاع سعر البصل عالمية وليست محلية فقط، مشيرًا إلى أن هناك قلة في الإنتاج من الدول الكبرى في زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين.

وأوضح أن محصول العام الجاري من البصل كان محدودًا، لأن العام الماضي باع المزارع كيلو البصل بجنيه وجنيهين، ولذلك أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعته هذا العام، بالإضافة إلى أنه رغم أن الإنتاج كان محدودًا، كانت نسب تصدير البصل هذا العام مرتفعة، ولذلك الموجود حاليًا من البصل في السوق محدود، ولهذا ارتفع السعر ووصل لـ 40 جنيها للكيلو الواحد.

وأكد أبو صدام، أن الأزمة في البصل هي أزمة إدارة بالمقام الأول، لأن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، وتحميل وزارة التموين المسئولية عن ارتفاع السعر أمر مستبعد لأن الوزارة لا تشتري البصل من الفلاح، ولكن البصل في أيدي التجار.

ولفت إلى أن التاجر الذي يبيع كيلو البصل ب40 جنيها في السوق، كان قد اشتراه من الفلاح في الأرض بـ 6 جنيهات فقط، منوهًا إلى أن الأزمة سببها استغلال من التجار إضافة إلى تصدير البصل للخارج.

وعن موعد انخفاض سعر البصل في السوق، قال: "سوف نعود مجددًا للمثل الشعبي (أنت متسواش بصلة) والسعر سينخفض بشكل كبير ولكن في نصف مارس وأول أبريل، وسيكون الموسم هذا العام مزدهرًا، لأن الفلاحين زرعوا كميات كبيرة من البصل هذا العام طمعا في تحقيق أرباح، ما يؤدي لانخفاض الكيلو ليكون بـ 10 جنيهات على الأكثر في السوق".