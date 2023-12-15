أسعار الخضروات اليوم الجمعة للمستهلك بالأسواق.. وتراجع البصل

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية، مع تراجع البصل والذي ارتفع ارتفاعًا كبيرا الايام السابقة وانخفض اليوم عند تجار التجزئة ليباع بـ 38 جنيه، بعد ان كان يسجل 40 جنيهًا.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات عند المستهلك اليوم الجمعة

سوق الخضار

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 20 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 38 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 16 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 32 جنيهاً للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 84 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان الأسود نحو 15 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 9 جنيهات للكيلو

بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 15 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 16 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 30 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار

بالنسبة الفلفل الحار وصل سعرها اليوم 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 12 جنيهًا للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية

سجلت أسعار البامية اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

سجل سعر الملوخية نحو 12 جنيهًا للكيلو.

كرنب بالقطعة

سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 27 جنيهًا.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 30 جنيهًا للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا نحو 10 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

سجل سعر ورق العنب نحو 60 جنيهًا للكيلو.