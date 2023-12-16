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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تأجيل إفتتاح المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر حدادًا على روح أمير الكويت

المهرجان القومي للتحطيب
المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

في ضوء إعلان حالة الحداد العام لرحيل أمير دولة الكويت، وتفعيلا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

وتقرر تأجيل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، لتقام في الثامنة مساء بعد غد الاثنين 18 ديسمبر، بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان

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