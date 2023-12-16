ملتقر المصريين بالكويت يعزي حكومة وشعب الكويت في وفاة الشيخ نواف

قدم ملتقى المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، خالص التعازي للحكومة و للشعب الكويتي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وكان قد دخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.