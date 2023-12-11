بمشاركة 2000 متابع ميدانى ..

أصدر المجلس القومي للمرأة، تقرير غرفة العمليات المركزية للمتابعه الميدانية، للكشف عن جهود المتابعين الميدانيين للمجلس لمتابعة مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية وحتى الان، إذ بلغ إجمالى عدد القرى التى وصل لها المتابعين الميدانيين 5428 قرية على مستوى كافة المحافظات بإجمالى عدد اللجان 12151 لجنة .

وشارك فى عمليات المتابعة الميدانية لرصد مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات حوالى 2000 متابع ميدانى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن القومي للمرأة أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي امانة" سبقت الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن، موضحة أن المجلس يتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم الى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

القومي للمرأة يكشف جهود المتابعين الميدانيين لرصد مشاركة المرأة منذ انطلاق الانتخابات

كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية .

والمجلس القومي للمرأة على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية ) للإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.