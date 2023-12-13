"هي تستطيع": الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي المرأة المصرية في الحفاظ على وطنها

أشادت مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بالمشاركة الفاعلة للسيدات فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المشهد كان أكثر من رائع والمرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابى بقوة، موجة الشُكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

أنا مشاركة

واضافت المؤسسة في بيان لها اليوم ، أن حملة " أنا مشاركة"، التي أطلقتها المؤسسة قامت بتعزيز دور المرأة الناخبة من خلال توعيتهن بأهمية المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وعقد لقاءات توعية بمشاركة عدد من السيدات بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها كانت دوماً عند حُسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشُدُ من أزر المُجتمع كله، مضيفة أن قوة التواجد لكافة فئات المجتمع جعل الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات تاريخية من حيث كثافة الأعداد المشاركة.

وتوجهت المؤسسة بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، قضاة مصر العظماء، الذين نشرُف بهم دومًا، لكونهم الحصن الحصين لحماية هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود كبيرة بشأن العملية الانتخابية، كما قامت بتوفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية. بكفاءة ونزاهة.

وأوضحت المؤسسة، أن الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي المرأة المصرية في الحفاظ على وطنها وحرصها على مستقبل بلدها بالمشاركة الإيجابية والفاعلة، كما أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تُشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة.