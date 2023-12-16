حكاية وطن

السبت 16/ديسمبر/2023 - 07:36 م 12/16/2023 7:36:10 PM

بعد ظهور الأفكار القومية فى أوروبا، بادر اليهود إلى اعتناق هذه الأفكار وتأسيس حركة قومية على أساس دينى ثقافى عُرفت باسم الحركة الصهيونية، وقد تحولت الحركة الصهيونية من شكلها الدينى إلى الشكل السياسى.

ومن أبرز أهدافها حشد اليهود فى جميع أنحاء العالم بشتى السبل لتوطينهم فى فلسطين.

يقول اليهود إن لهم حقًا تاريخيًا فى إقامة موطن لهم فى فلسطين، إذ ينسبون أنفسهم إلى سكان مملكتى إسرائيل ويهوذا اللتين كانتا موجودتين فى فلسطين منذ القرن التاسع قبل الميلاد ولمدة 250 عامًا، ثم بقيت مملكة يهوذا وحدها حتى القرن الأول للميلاد، وتعتبر فلسطين أو باسمها بالعبرية «أيرتس إسرائيل» أرض الميعاد فى التراث اليهودى.

عقد أول مؤتمر صهيونى لتثبيت حق اليهود بإقامة موطن لهم فى مدينة بازل بسويسرا عام 1897 وكان من أبرز قراراته: إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين والحصول على ضمانات دولية لذلك، وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية من خلال مؤسسات مثل الاتحاد الصهيونى العالمى، تأسيس صندوق قومى لجمع المال.

تعد الدول الإسلامية والعربية من أبرز المعادين للصهيونية وتختلف معاداة الصهيونية عن معاداة اليهود أو السامية، فالمعاداة للحركة الصهيونية هى معاداة قيام وطن قومى يهودى على أرض فلسطين وبعد أن قامت دولة إسرائيل عام 1948 شنت عدة دول عربية حروبًا عليها، وفى الوقت الحاضر نرفض عددًا من الدول فى العالم الصهيونية.

ويعتبر تيودور هرتزل وهو صحفى يهودى مجرى هو مؤسس الصهيونية الحديثة، وهدفها الأساسى الواضح قيادة العالم بدءًا من إقامة دولهم لهم فى فلسطين، وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيونى عالمى عام 1897، ونجح فى تصوير المأساة اليهودية الذى أكسبه أنصاراً مما شجعه على إقامة أول مؤتمر صهيونى فى بازل بسويسرا.

ويرى أنصار الصهيونية أنها حركة تحرير وطنية لإعادة شعب مضطهد مقيم كأقليات فى مجموعة متنوعة من الدول إلى وطن أجداده.

وقد ساهمت محرقة الهولوكوست فى إقناع اليهود بأفكار الحركة الصهيونية بشكل كبير بدعوى المظلومية ودافعًا كبيرًا للهجرة والقتال لإقامة دولتهم اليهودية فى فلسطين.. بينما يرى رافضو الصهيونية أنها أيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى العنف خلال الانتداب البريطانى على فلسطين، وتسببت فى نزوح العديد من الفلسطينيين ثم إنكار حقهم فى العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم المفقودة خلال حربى 1948 - 1967، ولكن استطاعت الحركة الصهيونية أن تحقق أهم إنجازين وهما وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين عام 1917 والثانى هو إقامة وطن قومى لليهود سُمى دولة إسرائيل عام 1948 على أرض فلسطين عن طريق القتل والتهجير والمذابح لإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم بالقوة.

تقسم المدارس الصهيونية كلها إلى فرقتين أساسيتين: صهيونية استيطانية وصهيونية تعليمية، الصهيونية الاستيطانية تهدف إلى تجميع اليهود وتوطينهم فى فلسطين، أما الصهيونية التعليمية فهى التى تهدف إلى تجنيد يهود العالم فى أوطانهم المختلفة؛ وتحويلهم إلى جماعات ضغط تعمل من أجل الاستيطان والمستوطنين، وهى تهدف أيضًا إلى جمع العون المالى من يهود الشتات.

أيقن الصهاينة منذ البداية أن سكان فلسطين الأصليين «العرب» سيرفضون التخلى الطوعى عن الأرض وهم لذلك - أى الصهاينة ومنذ بداية وجودهم على الأرض الفلسطينية عملوا بكل طاقتهم للقضاء على مقاومة أهل الأرض وحتى الآن لم ينته الصراع العربى - الإسرائيلى.