نجاة عنبة من حادث سير مروع بسبب "الكاوتش"

كشف المغنى والممثل مصطفى عنبة، عن تعرضه لحادث سير، أعلن عن نجاته منه من خلال ستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام .

أكد مصطفى عنبة أن المشكلة بدأت من الكاوتش، ما تسبب فى الحادث.

وعلق على هذا الحادث بتعليق كتب فيه: "الحمد لله على كل شيء".

وكان شارك الفنان عنبة فى مسلسل “عتبات البهجة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، بطولة النجم يحيى الفخراني.

وأكد الفنان عنبة فى تصريح لـ"الوفد" أنه حقق 50% من أحلامه ويحلم بالسفر خارج مصر ويعمل بالمزيكا فى إيطاليا ويتزوج ويقوم بعمل حج.

وأضاف: الدنيا علمتني أن الداوم لله ولم أتعشم فى أحد.

وتابع قائلًا: النقد الحقيقي يستمع اليه أما النقد الذي يسئ اليه لا يرد عليه ولا يصمت كما أن هناك نقد بيكون ناتج عن حقد عليّ وأعرفه.

وعن شعوره أول يوم تصوير فى اللوكيشن قائلًا: أشعر بالخوف فى أول يوم تصوير ليّ باللوكيشن وأكون قلقان وأتمنى أن أكون خفيف على الجمهور.

وعن زواجه قال: عايز افرح بيّ والموضوع معايا "معقرب" والزواج نصيب وأنا عندما أفتح قلبي للدخول فى علاقة أفشل وأنا أريد تكوين أسرة ولا أريد أن أطلق فيجب أن أختار بشكل صحيح.

وأشار: لا أعلم أين النصيب ولكني ليس لدي مانع الزواج من الوسط الفني فى حالة ان كانت الفتاة نفس تربيتي.

ولفت: أن ردود الأفعال على شخصية تيتا جيدة جدًا وأنا قمت بالتغيير فيها كما أن تيتا مختلف عن عنبة فشخصية تيتا عاد الى فلة بعدما ابتعدت عنه ولكن فى الحقيقة انا لم أعود الى حبيبتي عندما ابتعدت عني بسبب رفضها بالفن الذي أقدمه.

وكشف عنبة كواليس ترشيحه للمشاركة فى المسلسل قائلًا: “تلقيت مكالمة من العدل جروب للمشاركة فى المسلسل بدور تيتا وأجسد دور مغني مهرجانات وتيتا يحب فلة التي تجسدها هنادي مهنا ويحاول تحقيق حلمه حتى يوفر لها ظروف معيشية جيدة”.

وأضاف: "تيتا يعتبر دورًا مميزًا بالصدق، ويتمثل دوره في تحقيق الأحلام والتغلب على الصعوبات من أجل تحقيق السعادة للأشخاص الذين يحبهم".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما مرة أخرى بعد غياب العامين

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".