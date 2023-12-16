خبراء يوضحون مخاطر أزمة ارتفاع ضغط الدم

أزمة ارتفاع ضغط الدم هي زيادة خطيرة في ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، ويؤدي الارتفاع الشديد في ضغط الدم ، ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) الذي يبلغ 180 ملليمترًا من الزئبق (Hg) أو أعلى وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) الذي يبلغ 120 ملليمترًا من الزئبق (Hg) أو أعلى إلى إتلاف الأوعية الدموية، وتصبح ملتهبة ويمكن أن تتسرب السوائل أو الدم.

وكما قال الخبراء لموقع MedicForum، ونتيجة لذلك قد لا يتمكن القلب من ضخ الدم بشكل فعال.

تنقسم أزمة ارتفاع ضغط الدم إلى فئتين: عاجلة وطارئة، تحدث حالة ارتفاع ضغط الدم العاجلة عندما يكون ضغط دمك مرتفعًا للغاية، لكن طبيبك لا يشك في أن لديك أي ضرر لأعضائك، قد تشمل علامات وأعراض حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة ما يلي: الصداع الشديد، والقلق الشديد، وضيق التنفس.

كما تحدث حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة عندما يكون ضغط دمك مرتفعًا للغاية ويتسبب في تلف أعضائك، ويمكن أن تؤدي أزمة ارتفاع ضغط الدم الشديد إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل: تراكم السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية) أو تورم الدماغ أو النزيف.

إذا شعرت بارتفاع حاد في ضغط الدم، فاطلب العناية الطبية الفورية، وقد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية عن طريق الفم أو الوريد.

توصل العلماء إلى طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من تصلب الشرايين وتخليص الجسم من الكولسترول الضار الذي يؤثر على حالة الأوعية الدموية.