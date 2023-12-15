دراسة.. تناول الكاكاو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أعلن علماء ألمان من مستشفى جامعة كولونيا بعد دراستهم أن تناول الكاكاو لمرضى ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنفس التأثير التحسيني الذي توفره أدوية خفض ضغط الدم، ويؤكد الخبراء أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يجب أن يشربوا الكاكاو دون تناول السكر.

وذكر خبراء علميون أن الكاكاو يساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على خفض ضغط الدم المرتفع، ويحسن حالة الأوعية الدموية، ويساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ويقلل من القلق المتأصل لديهم.

في التجربة التي أجروها، تناول الأشخاص (مرضى ارتفاع ضغط الدم) الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو لمدة أسبوعين ولم تستهلك المجموعة الضابطة الكاكاو، حيث تناول المشاركون الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت هذه التجربة أن الاستهلاك اليومي للكاكاو من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم أدى إلى انخفاض ضغط الدم بقدر الأدوية في المجموعة الضابطة.

وقال خبراء علميون: "إن تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم للكاكاو يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة 10-20%".

ويربط العلماء هذا التأثير للكاكاو بعمل مادة البروسيانيد المكونة له، وهو مركب متعدد الفينول أكثر نشاطًا من المواد الموجودة في الشاي الأخضر وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن المنتجات التي تحتوي على الكاكاو غالبا ما تكون عالية السعرات الحرارية، في حين أن الكاكاو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم بدون سكر وبدون دهون إضافية.