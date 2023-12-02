علاقة ارتفاع ضغط الدم بأمراض الكلى المزمنة

يجب أن يكون الضغط الأمثل أقل من 130 لكل 80 ملم زئبقي، وإذا بقي عند مستوى أعلى لفترة طويلة ولم ينخفض بمساعدة الأدوية، فقد حان الوقت لفحص كليتيك.

"بدون كلية لا يوجد ارتفاع ضغط الدم"، قال الخبير ديمتري تشيركاشين، دكتوراه في الطب، أستاذ، طبيب القلب المدعو إلى الاستوديو، أي شيء يمكن أن يعطل الاتصال بين الكلى والأوعية الدموية، وعلى سبيل المثال، تلف الأوعية الدموية، عندما يضيق التجويف، يتعطل تدفق الدم، وتتوقف الكلى عن العمل كما هو متوقع.

وإذا استمر ارتفاع ضغط الكلى، بما في ذلك بسبب تصلب الشرايين في وعاء الكلى، أولاً، سيتم انتهاك تدفق الدم في الكلى نفسها ثانيا وظيفة الكلى نفسها سوف تتراجع وتتراجع وتتراجع، وأكد تشيركاشين أنه نتيجة لذلك، سنحصل على كلية ثانية مجعدة.

وأكدت ماليشيفا أن الأمر الأكثر حزناً هو أن الضغط سيزداد باستمرار، ومن الضروري القضاء على التضيق ولكن بعد العملية سيكون عليك تناول الأدوية التي تمنع تكون جلطات الدم وغيرها التي سيصفها لك الطبيب.

وعلق أخصائي أمراض الكلى فيكتور بوتسينكو على العلاقة بين ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة، قائلًا إن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط على مدى فترة من الزمن يمكن أن يقلل من قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تطور مرض الكلى المزمن."

يقع هذان العضوان على شكل حبة الفول في الجزء الخلفي من البطن تتكون كل كلية من حوالي مليون نيفرون (وحدات الترشيح)، ويحتوي كل نيفرون على أنبوب وكبيبة.

تعمل هذه النيفرونات في عملية من خطوتين: أولاً، تقوم الكبيبة بتصفية الدم، وثانيًا، تقوم الأنابيب بإزالة الفضلات، مما يعيد العناصر الغذائية الحيوية من الدم المصفى مرة أخرى إلى مجرى الدم.

تلعب الكلى دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الماء والأملاح والمعادن، مما يساعد أعصاب الجسم وأنسجةه وعضلاته على أداء وظائفها بشكل سليم.

وتنتج الكلى أيضًا هرمونات تتحكم في ضغط الدم، وتنتج خلايا الدم الحمراء، وتساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية.

يدخل الدم إلى الكليتين من خلال وعاء دموي كبير يسمى الشريان الكلوي وتتفرع هذه الأوعية الدموية إلى أوعية دموية أصغر فأصغر حتى تصل إلى النيفرونات وبمجرد وصوله إلى النيفرون، تتم تصفية الدم عن طريق الأوعية الدموية الكبيبية ثم يتم نقله خارج الكلية عبر الوريد الكلوي.