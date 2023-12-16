أنشيلوتي يوجه رسالة للبرازيلي إندريك

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رسالة مؤثرة للوافد الجديد اللاعب البرازيلي إندريك، بعدما نجحت إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد معه خلال الموسم الماضي.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال، حيث قال: "بالتأكيد إندريك يتحسن بشكل مميز خلال الفترة الحالية، فهذا أمر مؤكد".

وتابع: "لابد أن يستمتع البرازيلي بهذه اللحظة، لقد جاء لزيارتنا وتحدثنا معه، لكننا لن نتمكن من الاعتماد عليه حتى شهر يوليو".

بينما تطرق للحديث عن بطولة السوبر ليج، قال: "لا يمكنني التعليق على السوبرليج، وذلك بسبب أنه يجب علي أن أنتظر حتى الواحد والعشرون من ديسمبر المقبل، عندما قد يكون هناك قرار يغير كرة القدم الحالية، لكن علينا أن ننتظر".

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام نظيره فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء الغد الأحد، والتي يستضيفها ملعب سنتياجو بيرنابيو.