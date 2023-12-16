حسام عبدالمجيد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى عبد المجيد من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في الأنف خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وشارك المدافع في التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية.

و استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصل الأبيض على راحة بالأمس.

وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.