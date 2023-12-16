خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة مصطفى شلبي للتدريبات

بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، بأداء تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك جلسة مع اللاعب وعلاء رجب مدرب الأحمال لشرح ما سيتم تنفيذه في البرنامج التأهيلي لمصطفى شلبي في الفترة الحالية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حصل الأبيض على راحة بالأمس.

وبدأ مران الزمالك بجلسة بين معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، تحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية بمسابقة الدوري، وطالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة ساجرادا الأنجولي، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية.

وحصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر "زيزو" إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة.



ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي،استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني تعليمات لـ"عبد الشافي" بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم على هامش التدريبات الجماعية، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وأدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن الإصابة التي يعاني منها عمر جابر ليست مقلقة، ولن تعوقه عن اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.