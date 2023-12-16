الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد 7 أيام لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف

نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال الديوان الملكي ، في بيان، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أصدر أوامره، بإعلان الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم السبت.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة عن بالغ الحزن والأسى لوفاة أمير دولة الكويت، وفقيد الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصَّباح .. معربا عن أصدق مشاعر التَّعزية وعظيم المواساة إلى الأشقَّاء في دولة الكويت، بهذا المصاب الجلل، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأشقَّاء في دولة الكويت الصَّبر والسّلوان وحُسن العزاء.

على صعيد متصل ، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز ، عن تعازيهما في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الصفدي " برحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح تفتقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً حكيماً نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".

وقال الفايز "إنه بوفاة أمير الكويت تكون الأمتين العربية والإسلامية قد فقدتا أميرًا إنسانًا انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والإسلامية العادلة".